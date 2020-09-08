«500 рублей за пол-КамАЗа»: незаконную свалку требуют закрыть в Челябинске

За определенную плату на полигоне принимали отходы 4-5 классов опасности.

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Незаконный мусорный полигон действовал в Ленинском районе Челябинска. О его работе в Минэкологии региона сообщили общественники. Представители ведомства провели так называемую контрольную закупку и выяснили расценки на захоронение отходов с нарушениями.

«С нас взяли 500 рублей за пол-КамАЗа отходов. Судя по объемам, полигон действует давно и принимает как бытовые, так и строительные отходы. Хотя захоронение их здесь запрещено», — рассказал замминистра экологии Челябинской области Виталий Безруков.

Специалисты планируют добиться закрытия свалки, а также ее рекультивации. Компенсировать затраты на работы обяжут нарушителей.

Процессуальные решения будут приняты после проверки, которую проведут совместно с сотрудниками прокуратуры Ленинского района города.