На свалку и мазутное озеро на окраине пожаловались жители Магнитогорска

В администрации пообещали решить вопрос в ближайшее время.

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Груды строительных и бытовых отходов, старые покрышки и черные лужи. Все это можно встретить на окраине Магнитогорска, за элеватором. Местные жители обратились к властям с просьбой привлечь к ответственности виновных и решить вопрос ликвидации свалки.

«Доступ свободный. Ворот, заборов, охраны, сотрудников и информационных табличек нет. Жители и организации караваном едут в это место, чтобы выбросить свои отходы. В этом же районе все поля в мусоре», — написала местная жительница Светлана Домрачева.

Для установления владельца данного участка земли администрация направила запрос в соответствующую инстанцию.

«По результатам (ориентировочно 11 сентября 2020 года) планируется обследование с правообладателем для решения вопроса о ликвидации свалки», — прокомментировали в пресс-службе администрации Магнитогорска.

О незаконном размещении отходов или сжигании мусора местные жители могут сообщить по телефону: 49-84-52.