Садоводам в поселке под Коркино сделают удобные торговые места

Такое поручение дал Алексей Текслер после посещения стихийного рынка.

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Сегодня, 31 августа, в Коркино проходит «Большая инспекция» губернатора Челябинской области Алексея Текслера. Он успел посетить местные заводы, спортплощадки, центральную библиотеку. И не обошлось без традиционного «разворота».

Глава региона прошелся по улицам Первомайского и наткнулся на местный стихийный рынок. Пенсионеры продают там фрукты, овощи и цветы со своих грядок. Для них это неплохое подспорье к пенсии. Только все приходится делать «на коленке». Пенсионеры сами приносят для себя стульчики, столики. Либо же обычные картонные листы.

Поэтому Алексей Текслер попросил главу Коркино сделать на этом месте нормальные прилавки, чтобы пенсионеры не торговали с «земли». И без всякой оплаты за торговое место. К слову, уходя с рынка, губернатор купил для своей семьи у одной из пенсионерок яблоки и стаканчик облепихи.

«Будем вечером есть и Вас добрым словом вспоминать», — поблагодарил женщину губернатор.

Также он выслушал и жалобы граждан. Говорили о проблемах со здравоохранением, огромные очереди в больницах, плохих дорогах в частном секторе и некоторых других. Все запросы жителей Коркино Алексей Текслер фиксирует, из них потом будут сформированы поручения для главы муниципалитета.