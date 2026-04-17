Берег озера Смолино убрали участники акции «Вода России»

Экологи отмечают — люди с годами стали оставлять за собой меньше мусора

Теплый апрельский день, легкий ветер с воды и более сотни людей с мешками и перчатками — так 17 апреля выглядел пляж озера Смолино в Челябинске. Сюда пришли те, кому не все равно: волонтеры Челябинского трубопрокатного завода, депутаты, студенты и просто жители Ленинского района. Всех объединила всероссийская акция «Вода России».





По данным замминистра экологии Челябинской области Ивана Кинева, сегодня на уборку берегов вышли больше полутора тысяч южноуральцев. Вместе они собрали более 200 кубометров отходов. Но главное — не цифры, а атмосфера.

Среди тех, кто с утра был на Смолино, — депутат Законодательного собрания, член фракции «Единая Россия» Наталья Никанорова. Она пришла не с пустыми руками, а с верой, что даже одна убранная поляна может изменить отношение человека к природе.





«По всем муниципалитетам волонтеры, сотрудники предприятий и представители партии „Единая Россия“ обязательно подключаются к акции. Я считаю эту акцию особенно важной для Челябинской области — края озер. Мы должны всеми силами сохранять чистоту природы, чистоту воды», — сказала она.

Наталья не ограничивается разовыми субботниками. Вместе с «Женским движением Единой России» она уже установила в Копейске две станции для раздельного сбора мусора.

«„Женское движение“ нацелено на то, чтобы приучить подрастающее поколение экологично относиться к нашей Земле, к потреблению ресурсов и отходов. Это большая работа, и мы ее ведем», — добавила депутат.





Из года в год озеро Смолино становится чище. Это заметили и участники акции, и специалисты.

«Люди становятся осознаннее. Мы фиксируем, что мусора становится меньше, и качество его меняется. Если раньше было много строительных отходов, покрышек, то сегодня это обычный бытовой мусор — фантики, крышечки, ПЭТ-тара. Кстати, ПЭТ-тары становится все меньше, потому что организованный сбор налаживается», — рассказал замминистра экологии Иван Кинев.





Одним из активных участников оказался студент Челябинского государственного промышленно-гуманитарного техникума имени А. В. Яковлева Дмитрий Матерухин. Для него эта акция уже третья по счету. Парень признается: привык возвращаться с полным мешком и хорошим настроением.





«Я пришел убирать прибрежную территорию озера Смолино. Все мы из Челябинска, любим здесь гулять, и приятно, когда чисто вокруг. В прошлом году я участвовал в акции на Шершневском водохранилище, в позапрошлом — на Голубом карьере. Когда заканчиваешь работу, возвращаешься с полным мешком — доволен собой и окружающими, что нас много, кто готов следить за чистотой», — поделился Дмитрий.

Рядом с ним трудились и ветераны ЧТПЗ.





«Мы живем в Ленинском районе Челябинска, это наше озеро, мы его любим, и хотелось бы, чтобы здесь всегда было чисто», — просто и от души сказала председатель совета ветеранов Вера Рыбакова.

Депутат ЗСО Евгений Губанов пригласил всех на следующий субботник — 25 апреля в парке Победы.





Акция «Вода России» продлится до 3 мая. Но главное, что остается после таких дней, — это не только вывезенные тонны мусора. Это чувство, что мы можем сделать свой дом — Южный Урал — чище и добрее.