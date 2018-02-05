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/ Челябинская администрация не подтвердила превращение Сада Камней в гостиничный комплекс

Челябинская администрация не подтвердила превращение Сада Камней в гостиничный комплекс

Территория не будет застраиваться до окончания работ с метрополитеном.
сегодня в 12:09
  |  Общество

Территорию Сада Камней в Челябинске может занять гостиничный комплекс. Ориентировочно к строительству приступят в июне 2018 года. Ранее планировалось 14-этажное здание, в котором разместятся фитнес-зал, сауны и ресторан, а также гостиничные номера. Нынешний проект неизвестен, однако любая постройка на этом участке горожан огорчает.

Сейчас данная территория не является ни сквером, ни парком по кадастровому статусу. И мы призываем жителей обратить на это внимание и потребовать от администрации придать этой территории статус сквера и парка. Потому что исторически это был сад. Там достаточно убрать какие-то лишние деревья, привести территорию в порядок, сделать дорожки — и будет уже такое хорошее общественное место. — прокомментировал радио «Business FM Челябинск» активист движения «Сделаем!» Ярослав Магазов.

Сейчас территория Сада Камней находится в аренде двух компаний — «Челябметротрансстроя» и «Инвестпроекта». Как сообщают в администрации, земля считается частной собственностью четвертый год. Однако речи о строительстве гостиницы не было.

Есть 4 гектара, отведенные «Метрострою», и 1 гектар у другого арендатора. Пока не закончатся мероприятия «Метростроя», связанные со строительством метро, на территории Сада камней ничего не будут делать. После уже арендатор или собственник участка обратится к нам с решением, что конкретно появится на участке. — сообщила сайту «Первый областной» первый заместитель мэра Челябинска Наталья Котова.

Напомним, что несколько лет назад мэрия пыталась вернуть Сад Камней в городскую собственность, однако довести задуманное до конца не удалось. Владение территорией позволило бы Челябинску выполнить план по увеличению в городе зеленых насаждений.

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