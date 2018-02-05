/ В Челябинской области назначен заместитель министра общественной безопасности

Пост занял экс-мэр Копейска Валерий Устинов.

Постановление о назначении подписал губернатор Борис Дубровский. Оно опубликовано в открытом доступе сегодня, 5 февраля. В документе сказано, что новому заместителю министра предстоит выдержать испытательный срок длительностью один месяц.

Назначить Устинова Валерия Алексеевича заместителем Министра общественной безопасности Челябинской области, с установлением срока испытания продолжительностью 1 месяц. — сказано в постановлении.

Ранее Валерий Устинов работал в должности мэра Копейска. Его избрали по итогам конкурса, однако продолжительность его работы на этом посту составила менее двух недель. Вскоре после избрания, как заявлял сам Устинов, здоровье вынудило его сложить полномочия. Его сменил экс-зампрокурора Челябинской области Владимир Можин.

Валерий Устинов руководил управлением противопожарной службы по Челябинской области, позже возглавлял гарнизон пожарной охраны Магнитогорска. После этого четыре года работал в Свердловской области, стал заместителем начальника Уральского регионального центра МЧС России.

Должность, которую занял Валерий Устинов сегодня, до этого была вакантна и появилась после изменений в структуре министерства в прошлом году. Руководит министерством Евгений Савченко.

