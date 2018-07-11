/ Бюджетная гостиница в центре Челябинска обретет статус «отеля трех звезд» к саммитам ШОС и БРИКС

Реконструкция «Визита» обойдется в 63 миллиона рублей.

Гостиницу в центре Челябинска реконструируют к 2020 году. Соглашение об этом подписано на международной выставке «Иннопром-2018» в Екатеринбурге. Отели «Визит» находится на улице Елькина, недалеко от популярных туристических мест.

Реконструкцией в рамках коммерческой концессии займется компания из Екатеринбурга USTA Hotels. Сейчас проект оценивается в 63 миллиона рублей.

Реконструкция гостиницы «Визит» проводится в рамках подготовки к проведению в Челябинске в 2020 году саммитов ШОС и БРИКС. Проект предполагается осуществить в рамках коммерческой концессии объекта. После реконструкции у гостиницы «Визит» появится статус «отель трех звезд». — рассказали в Агентстве инвестиционного развития Челябинской области.

Принимать гостей смогут в 50 стандартных номерах, одном номере повышенной комфортности. Для посетителей будут доступны совмещенный ресепшен и лобби-бар, конференц-зал и другие помещения.

Сейчас стоимость номера 700 рублей за сутки для одного человека. Номер «люкс» обойдется в 2,5 тысячи, а апартаменты — 4 тысячи рублей.