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/ Рентабельный лен выращивают южноуральские аграрии

Рентабельный лен выращивают южноуральские аграрии

Прибыль от реализации масличной культуры составляет около 50%.
сегодня в 17:49
  |  Общество

30 тысяч гектаров от южноуральских полей засеяно льном. Эта культура становится востребованнее среди аграриев. Сейчас настала пора цветения этого растения и подготовка к сбору.

Лен нам интересен в разрезе масличных культур. У нас они занимают большой клин. Их производство является рентабельным. Чем лен ценен для нас? Первое — семена льна рентабельны при продаже. При выращивании льна получив семена мы их продаем и рентабельность превышает 50% - это хорошая рентабельность в производстве. Но помимо продажи у нас организована собственная переработка масличных. Из льна мы получаем очень ценный корм для животных в виде жмыха и ценное льняное масло. — рассказал сайту «Первый областной» председатель сельскохозяйственное предприятие «Коелгинское» Анатолий Шундеев.

Выращивание льна — безотходное. Разнообразное применение нашли этому растению на Южном Урале. Его перерабатывают сразу, на месте. Из семян они делают масло, а из стеблей — корм для коров. Льняная солома дает им протеины, также активизирует вяжущие свойства.

Отметим, что в октябре в сельском хозяйстве готовят к запуску новую линию по производству масла, которое здесь научились получать не только из льна, а из рапса и расторопши.

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