/ С жары начнется июль в Челябинской области

Синоптики прогнозируют по-настоящему летнюю погоду.

Южноуральцы долго просили лето, и вот, спустя треть сезона, жара наконец укрепилась на территории региона. Синоптики говорят, что скоро погода сменится умеренно теплой и принесет с собой дожди, но 1 июля жителей Челябинской области ожидают плюс 34 градуса, переменная облачность и ветер со скоростью 6-11 метров в секунду. Правда, в отдельных районах нужно быть готовыми к небольшому дождю.

Ночью 1 июля в Челябинской области ожидается переменная облачность, местами небольшие дожди, грозы, температура воздуха плюс 13-18 градусов. Днем синоптики обещают переменную облачность, небольшие дожди, температуру плюс 26-31 градус, а на юге до плюс 34 градусов. Прогнозируется ветер от 6 до 11 метров в секунду, отдельные порывы которого достигнут 15 метров в секунду.— прокомментировали сайту «Первый областной» в Челябинском гидрометцентре.

Отметим, что в самом Челябинске 1 июля дождей не предвидится. Синоптики говорят, что в южноуральской столице будет переменная облачность без осадков, ночью температура будет держаться в районе плюс 15-17 градусов, а днем поднимется до 29-31 градуса выше нуля. Теплый ветер будет дуть со скоростью 6-11 метров в секунду.