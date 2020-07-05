С жары и гроз начнётся новая неделя в Челябинской области

Синоптики дали подробный прогноз на понедельник.

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Новая неделя в Челябинской области начнётся с жары и гроз. Подробный прогноз погоды на понедельник сообщили в Челябинском гидрометеоцентре.

Так, в ночь на 6 июля в Челябинской области ожидается от +12 до +17 градусов. Облачно с прояснениями, местами кратковременные дожди и грозы. Днём столбики термометров поднимутся до +25, +30 градусов. Облачно с прояснениями, местами кратковременные дожди и грозы. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный ночью от 3 до 8 метров в секунду, днём от 5 до 10 метров в секунду, при грозах порывы до 14 метров в секунду.

В Челябинске в ночь на понедельник также возможна гроза, облачно с прояснением, кратковременный дождь. Температура воздуха опустится до +12, +14 градусов. Днём прогреется до +26, +28 градусов. Облачно с прояснением, кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный ночью от 3 до 8 метров в секунду, днём от 5 до 10 метров в секунду.

В такую погоду лучше всего остаться дома, ведь в области продолжает действовать режим повышенной готовности. Если выйти на улицу всё же необходимо, то не забудьте взять с собой зонтик, а также защитную маску во избежание заражения коронавирусом и штрафа.