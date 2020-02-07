На карантин закрылся челябинский вуз

Ранее были закрыты школы региона.

Послушать 00:00

В Челябинском государственном университете с 10 по 16 февраля объявлен карантин. Отменены все занятия для студентов очной и заочной форм обучения. Ситуацию прокомментировали в Министерстве образования и науки региона.

«Они принимают решение о закрытии самостоятельно по согласованию с Роспортебнадзором. Если в ЧелГУ посчитали, что есть какая-то опасность, то имеют на это полное право. Они федерального подчинения, поэтому закрылись. Полностью колледжи техникумы не закрыты, частично группы отдельно там, где много заболевших студентов. В ЧелГУ принято такое решение самостоятельно», — заявили в пресс-службе ведомства.

В ЮУрГУ и Гуманитарно-педагогическом университете сообщили, что никаких распоряжений по данному вопросу не поступало, занятия проводятся в обычном режиме. В ЧГИК сейчас еще идут каникулы, на учебу студенты выйдут в понедельник. В медицинском университете не проводятся массовые мероприятия, но сам вуз работает.

Напомним, ранее на карантин закрыли школы 14 городов и районов Челябинской области.