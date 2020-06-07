С тридцатиградусной жары начнётся новая неделя в Челябинской области

Подробнее о погоде сообщили синоптики.

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После жарких выходных ждать прохлады на новой неделе жителям Челябинской области не следует: в понедельник синоптики обещают тридцатиградусную жару. Подобная погода простоит почти всю неделю. Подробный прогноз сообщили синоптики Челябинского Гидрометеоцентра.

В ночь на понедельник 8 июня в Челябинской области ожидается от +7 до +12 градусов. Переменная облачность, преимущественно без осадков. Днём прогреется до +25, +30 градусов. Без осадков. Ветер южной четверти от 3 до 8 метров в секунду.

В Челябинске в ночь на 8 июня синоптики прогнозируют до +9 до +11 градусов. Переменная облачность, преимущественно без осадков. Днём также осадков не ожидается, а температура воздуха прогреется до +27, +29 градусов. Ветер южный от 3 до 8 метров в секунду.

Несмотря на жаркую погоду, редакция сайта «Первый областной» рекомендует жителям области оставаться дома, ведь в регионе действует режим повышенной готовности до 14 июня по приказу губернатора Челябинской области. Кроме того, сотрудники МЧС не рекомендуют в жару купаться в водоёмах, тем более в необорудованных местах. Если окунуться уж очень хочется, лучшего всего сделать это на оборудованном пляже, где дежурят спасатели.