На Урал уже в выходные придет аномальное похолодание

Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра.

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Довольно жаркая погода баловала практически всю Россию на протяжении последнего месяца. И люди начали задумываться о том, что тепло задержится надолго.

Только вот научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил очень неприятное известие. Он предупредил о резком похолодании, которое накроет центр Европейской России. Но настоящие холодные аномалии ждут Урал и некоторые регионы Сибири.

«Понижение температуры будет сильным. По сравнению с нынешней температурой будет понижение до 18-20 градусов, ночные температуры понизятся до 10 градусов», — поделился синоптик.

Отмечается, что антициклон, который в данный момент и определяет жаркую погоду, уже в субботу, 20 июня, сместится на запад, а не на восток, как это обычно бывает. Именно из-за этого и будет поступать холодный воздух.

Холод ожидается в Челябинской и Свердловской областях. Также температура опустится в Томской, Омской и Тюменской областях.

Но считается, что это не похолодание — погодные условия попросту придут к своим обычным показателям для конца июня.

Раз погода начнет меняться лишь в субботу, то у южноуральцев еще есть время насладиться очень теплой погодой.