С температурой в кинотеатры Челябинска не пустят

Залы уже готовятся к открытию после пандемии.

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1 сентября кинотеатры начнут принимать первых зрителей после снятия ограничений из-за коронавируса. Сотрудники уже начинают подготовку к этому радостному для многих событию. Но и здесь, несмотря на послабления, будет необходимо продолжать соблюдать меры предосторожности. О социальной дистанции напомнят сигнальные ленты на полу, а работники залов измерят температуру каждого зрителя.

«Визуально определить температуру очень сложно, для этого будут использовать бесконтактные термометры. Если мы увидели гостя, который с признаками простуды, кашель насморк, чихание, мы предложим померить температуру и в зал его не допустим», — рассказывает директор кинотеатра Олеся Попович.

Дистанцироваться придется и внутри кинозала, между зрителями должно быть расстояние не меньше метра. Исключения сделают только для пар и небольших компаний, которые пришли на просмотр коллективно. Незнакомые люди должны будут рассесться.

Следить будут не только за здоровьем посетителей. Ежедневные осмотры войдут в будни сотрудников: кассиров, контролеров, администраторов и уборщиков.

«Везде персонал работает в перчатках и масках. Каждое утро замеряется температура при приходе на работу. Ведется определенный журнал. Этих требований достаточно много», — рассказывает генеральный директор одного из ТРК Челябинска Александр Одольский.

Фильмы в кинотеатрах уже выбрали и подготовили, теперь ждут только благодарного южноуральского зрителя. Изголодавшихся по премьерам киноманов ждут в том числе и голливудские премьеры, которые из-за пандемии переносились несколько раз.