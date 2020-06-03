Кинотеатры могут возобновить работу уже к середине июля

Многие же учреждения культуры будут открыты только к осени.

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Россияне уже к середине июля смогут посещать кинотеатры. О том, что на это время запланировано открытие кино, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко во время брифинга в правительстве.

«Что касается кино и, особенно, театра, зритель очень соскучился по любимым актерам. Мы должны здесь обеспечить строжайшее соблюдение мер противовирусной безопасности, включая специальную плотность рассадки, использование индивидуальных средств защиты, дистанцирование. Кинотеатры смогут уже заработать в середине июля. Там также предусмотрена особая рассадка, театры и концертные залы также, как и во всем мире, открываются на последнем этапе снятие ограничений, но планируется, что уже осенью они нас порадуют новыми постановками», — цитирует ТАСС Дмитрия Чернышенко.

Кроме того, в середине июля смогут начать свою работу музеи. Однако речь идет только об индивидуальных посещениях, поход в музей группой будет возможен позже.

«Сейчас мы немножко подождем и повременим с групповыми экскурсиями, которые так привычны и которые так ждут, возможно, и школьники, и любящие путешествовать туристы. В первую очередь мы сфокусируемся на приеме индивидуальных посетителей», — цитирует издание слова министра культуры Ольги Любимовой.

Принять решение об открытии кинотеатров может руководство субъектов РФ. Роспотребнадзор разработал рекомендации по открытию кинотеатров. Среди них контроль температуры сотрудников, обеспечение их масками и перчатками. Обязательно соблюдение социальной дистанции между сотрудниками и посетителями. Каждые два часа необходимо дезинфицировать поверхности в местах общего пользования. Перерыв между сеансами должен составлять не менее получаса, во время которого необходимо проветривать и проводить уборку зала.