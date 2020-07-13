Кинотеатры Челябинской области могут возобновить работу уже 13 июля

При соответствующих решениях регионального Правительства.

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Кинотеатры России могут возобновить работу уже сегодня, 13 июля. Отдан приказ главы Министерства культуры РФ.

«Рекомендовать организациям, осуществляющим публичную демонстрацию фильмов (кинотеатрам), при наличии решений высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов РФ о снятии в отношении посетителей соответствующих ограничительных мер возобновить функционирование организаций для посетителей», — говорится в Приказе Минкультуры РФ.

Чтобы открыть свои двери для посетителей, кинотеатрам необходимо не только решение регионального Правительства. Возобновить работу кинотеатры также смогут при соблюдении санитарно-эпидемиологических требований, установленных Роспотребнадзором, а также рекомендаций профилактических мероприятий по предупреждению распространения коронавируса внутри кинотеатров.

Приказ подписан сегодня, 13 июля.