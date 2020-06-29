Кино будет: с 15 июля в России могут открываться кинотеатры

Об этом заявили на совещании с премьер-министром РФ.

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С 15 июля по всей стране открываются кинотеатры. Об этом сегодня, 29 июня, заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко во время совещания с премьер-министром Михаилом Мишустиным.

«Еще одна хорошая новость. С 15 июля в стране открываются кинотеатры. Мы видим, что все организации досуга и отдыха действительно переживают сейчас период подъема, возрождения. Мы видим энтузиазм работников туризма, спорта и культуры, которые по-настоящему соскучились по работе и возвращаются к нормальной жизни», — поделился Дмитрий Чернышенко.

Отметим, что все кинотеатры, как и все досуговые комплексы были закрыты в России с конца марта из-за пандемии коронавируса. Убытки, которые понесли кинотеатры насчитывают десятки миллиардов. Кинокомпании сдвинули крупные премьеры фильмов на месяцы вперед, а некоторые и вовсе сразу распространяли новинку посредством сети Интернет.

Напомним, что режим повышенной готовности в Челябинской области продлен до 12 июля включительно. Но уже с сегодняшнего дня губернатор Алексей Текслер объявил послабления для летних кафе и веранд, а также фитнес-клубов.