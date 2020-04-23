«Мальчишка с характером»: омбудсмен пообщалась с подростком, над которым издевались в копейском СРЦ

Теперь она держит с ним постоянный контакт.

Послушать 00:00

22 апреля стало известно, что в копейском социально-реабилитационном центре жестоко обращались с одним из воспитанников. 13-летнему подростку связали руки и плохо обрили голову для поездки в медучреждение.

Поэтому уполномоченный по правам ребенка в Челябинской области Евгения Майорова сначала посетила учреждение, где около двух часов выясняла, что к этому привело, а затем пообщалась и с самим ребенком.

Омбудсмен рассказала, что мальчик оказался с характером и сильным внутренним стержнем.

«Он симпатичный, неглупый, открытый и готовый к общению. Также он твердо убежден, что имеет право гулять по городу без сопровождения сотрудников СРЦ», — поделилась Евгения Майорова.

Подросток мстит сотрудникам учреждения за то, что они не отпускают его гулять одного по городу так, как он хочет. Но он попросил уполномоченного по делам ребенка свозить его к бабушке, а также дать телефон с сим-картой, чтобы выходить в интернет.

«Мы договорились с ним по некоторым вопросам, я их еще выясню, договорились завтра созвониться (нашли через кого это сделать). Но он честно сказал, что не может не сбегать — это ему не подвластно. А учреждение не может разрешить такие бесконтрольные выходы и альтернативы предложить не может. А еще ему любовь нужна, та самая, безусловная. Которой обычно родители любят своих детей», — поделилась Евгения Майорова.

В этом социально-реабилитационном центре к омбудсмену также подошла девочка, попросившая помочь ее маме, которой не оформляют документы на ребенка. Этим вопросом Евгения Майорова также займется и будет связываться с органами опеки.