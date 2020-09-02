Челябинцев приглашают к обсуждению улучшения парка Гагарина

Мнение по модернизации территории можно оставить до 9 сентября.

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Челябинцев приглашают принять участие в улучшении парка Гагарина. Для этого жителям города предлагается пройти специальный порос и оставить своё мнение о том, каким бы они хотели видеть главную зону отдыха города.



Опрос проводит управление архитектуры Челябинска. В организации подчёркивают особенность парка Гагарина для жителей областной столицы, при этом отмечаю необходимость обновления детских площадок, оборудования и мероприятий.

«Сегодня мы и Управление культуры хотим встретиться с жителями и вместе сформулировать главные ценности обновления парка. Перед этими встречами мы хотим узнать, как вы используете парк Гагарина, и что хотите в нём видеть»,— рассказали сайту «Первый областной» в управлении архитектуры Челябинска.

Опрос продлится до 9 сентября. Оставить своё мнение можно по ссылке. В управлении архитектуры подчеркнули, что пожелания челябинцев позволят подготовиться к соучаствующему проектированию.