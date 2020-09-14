«Работы идут незаконно»: мэрия остановила строительство парковки в «Александровском»

Местные жители уже обратились в полицию.

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Сегодня, 14 сентября, сайт «Первый областной» написал о том, что в жилищном комплексе «Александровский» неизвестный подрядчик строит парковку на входе в парк, чем сильно возмущены местные жители. Сайт направил запрос в администрацию города, и на данный момент пришёл ответ о том, что работы проходят действительно незаконно.

«Специалистами Комитета по управлению имуществом и земельным отношениям проведена проверка по факту работ на Бейвеля, 22. Установлено, что данный земельный участок находится в муниципальной собственности. На место выехали специалисты земельного контроля, определяется круг лиц, причастных к проведению незаконных работ. Никаких разрешений на ведение строительных и иных работ на данной территории не выдавалось и не планируется. В настоящее время все работы остановлены»,— ответили «Первому областному» в мэрии Челябинска.

Напомним, сегодня местная жительница рассказала нашему корреспонденту о том, что в ЖК незаконно строят парковку. По словам девушки, рабочие сами не знали, что строят, и всё время по-разному отвечали жильцам. Чтобы прекратить незаконную стройку, местные жители вышли на протест и даже вызвали полицию. Правоохранители также проводят проверку по факту незаконной стройки. Подробнее об этом можно узнать из нашего материала.