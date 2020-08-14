Челябинские школьники сделали экзоскелет для восстановления пациентов после инсульта

Разработка получила президентский грант на миллион рублей.

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Экзоскелет для реабилитации конечностей пациентов, перенесших инсульт и тяжёлые травмы разработали челябинские школьники. Изобретение южноуральских детей удостоилось президентского гранта.



Средства достались школьникам из челябинского технопарка «Кванториум». Идея создания экзоскелета родилась у них после общения с врачами. За основу работы был взят метод зеркальной терапии, который был оптимизирован под изобретение. Работа над проектом велась на протяжении года. Предполагается, что экзоскелет сократит временные затраты на восстановление пациентов, а также оптимизирует работу врачей. Работа челябинских школьников получила поддержку по программе «Умник» фонда содействия инновациям.

«Я горжусь нашими воспитанниками, это огромное достижение! Ведь „Умник“ — „взрослый“ конкурс: впервые грант получил проект, созданный детьми. Наши ребята — это будущее российской науки. Безусловно, победа в таком конкурсе — результат слаженной работы всей команды: педагогов и воспитанников „Кванториума“, аспирантов и преподавателей ЮУрГУ, специалистов по IT-технологиям, робототехники, промышленному дизайну, специалистов в области медицины и реабилитации»,— рассказал руководитель регионального центра технического творчества, куратор сети детских технопарков на Южном Урале Владислав Халамов.

Сейчас молодые изобретатели приступили к созданию новой версии прототипа. Её сделают с учётом пожеланий медиков. Новый экзоскелет планируется изготовить из облегчённых материалов, что сделает его компактнее и удобнее на практике.