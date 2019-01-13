/ Медики сохранили ногу спасенному в Магнитогорске младенцу

Состояние Вани Фокина оценивается как стабильное, он постепенно переходит на самостоятельное питание.

В московском НИИ неотложной детской хирургии и травматологии продолжают следить за здоровьем 10-месячного Вани Фокина, пострадавшего при обрушении подъезда в Магнитогорске. Как сообщает пресс-служба минздрава Челябинской области, уже сейчас можно говорить о том, что ножка младенца, получившая сильное обморожение, находится вне опасности.



За минувшую неделю оно было стабильным, с видимыми улучшениями. Можно говорить о том, что ножка малыша теперь находится вне угрозы. После возвращения в сознание малыш постепенно переходит на самостоятельное питание. Ваня проявляет эмоциональную активность, общается с мамой.- рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе регионального министерства здравоохранения.

Напомним, 31 декабря в Магнитогорске, в многоквартирном доме № 164 на проспекте Карла Маркса прогремел взрыв бытового газа. В результате обрушился целый подъезд. Погибло 39 человек.

Спасатели нашли Ваню Фокина во время разбора завалов. Когда случилось обрушение, малыш находился в своей кроватке. Он провел 35 часов на морозе, под завалами, рядом с обломками и расколотыми плитами, которые могли причинить больший вред здоровью. У мальчика были диагностированы черепно-мозговая травма и серьезное обморожение. Сейчас его состояние оценивается как стабильное. Вместе с Ваней в московском НИИ неотложной детской хирургии и травматологии находится его мама.