/ Врио главы Челябинска пожелал горожанам много энергии и удачи в 2019 году

Владимир Елистратов поздравил челябинцев с Новым годом и Рождеством.

С Новым годом поздравил жителей Челябинска врио главы города Владимир Елистратов. Он решил не отставать от трендов современности и подвел небольшие итоги года, рассказав, чем ему запомнился 2018. Для Владимира Елистратова самыми яркими моментами стали политические изменения, а также работа по развитию и благоустройству Челябинска. Следующий год, уверен врио главы, подарит городу и его жителям еще больше позитива.

Нам предстоит воплотить в жизнь много планов и проектов. А для достижения поставленных целей потребуются энергия, целеустремленность и преданность делу. Они послужат залогом того, что все задуманное — сбудется. Пусть наступающий год бережно сохранит все самое лучшее и принесет в каждый дом удачу, благополучие, успехи во всех добрых делах и начинаниях, много светлых и радостных дней! Желаю челябинцам крепкого здоровья, счастья и любви, праздничного новогоднего настроения! — сказал Владимир Елистратов.

Он также поздравил православных челябинцев с наступающим Рождеством, встречать которое будут 7 января.