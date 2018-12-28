/ О главных событиях Челябинской области рассказал Борис Дубровский

Тут — проведение саммитов, экология, благоустройство региона и многое другое.

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский рассказал о событиях, которые считает значимыми для региона в уходящем 2018 году. Ответ на этот вопрос он дал в интервью для издательского дома «Коммерсант».

Первое — это решение, принятое президентом страны Владимиром Владимировичем Путиным о проведении в Челябинске саммитов ШОС и БРИКС в 2020 году. До этого региону никогда не доводилось принимать мероприятия столь крупного масштаба. Теперь, подготовив необходимую выставочную инфраструктуру, Челябинск встанет в перечень городов, которые способны это делать. — отметил Борис Дубровский.

Далее, по мнению главы региона, следует долгожданное закрытие челябинской свалки, которую не могли закрыть в течение многих лет. Это событие должно положительно отразиться на экологической обстановке города.

Третье же событие губернатор выбрать не смог, поскольку на это место у него было много важных событий: строительство обводного канала реки Сак-Элга, что позволит сохранить чистоту воды, «бронза» хоккейного клуба «Трактор», открытие двух школ в микрорайоне «Ньютон» Челябинска и в Магнитогорске.

Кроме того, Борис Дубровский отметил, что в рамках программы «Реальные дела» было реализовано более 5000 небольших проектов. И маленькие радости, которые связаны с этими проектами, важны для него не меньше, чем масштабные события.