Дефицит лекарства «Плаквенил» в аптеках прокомментировала Ирина Гехт

В регионе есть запасы препарата, заверила вице-губернатор.

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Пропажу препарата «Плаквенила», или Гидроксихлорохина, который является лекарством от ряда заболеваний таких, как волчанка и ревматоидный артрит, прокомментировали в областном правительстве. Челябинцы утверждают, что препарат исчез с аптечных полок после того, как он был включён в протокол лечения коронавируса.



По словам вице-губернатора Челябинской области Ирины Гехт, необходимые запасы «Плаквенила» в регионе есть, в том числе и по тому, что данное лекарство входит в региональную квоты. Замгубернатора отметила, что данная проблема не создаст трудностей для людей, жизненно нуждающихся в препарате.

«Мы решаем в том числе и в ручном режиме, но людей, которые на самом деле жизненно нуждаются в этих препаратах, мы обеспечиваем. Плюс, после последнего совещания, которое проводила Татьяна Голикова, готовится к регистрации наш препарат, имеющий те же фармакологические свойства. Надеемся, что в ближайшее время будет зарегистрирован препарат, который позволит закрыть госпитальные базы, и появится возможность приобретения его в том числе в аптеках»,— подчеркнула Ирина Гехт.

Вице-губернатор отметила, что препарат действительно могли купить «на всякий случай», поскольку такие прецеденты уже были. Тем не менее Ирина Гехт заявила, что эффективность лечения коронавируса именно «Плаквенилом» не подтверждена.

«Мы его используем в протоколах лечения, но говорить о том, что это 100%-е лекарство, я не могу. Мы используем для каждого пациента совершенно разные схемы лечения», — пояснила Ирина Гехт.

Напомним, что за прошедшие сутки в Челябинской области было зафиксировано рекордное число заразившихся коронавирусом — 105 человек. За тот же период 78 южноуральцев вылечились от заболевания, один человек скончался. Всего за время пандемии Covid-19 заболели 1438 человек, 438 вылечились.