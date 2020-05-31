Лекарство от коронавируса может появиться в российских больницах в июне этого года

Препарат уже зарегистрировал Минздрав РФ.

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Министерство здравоохранения РФ зарегистрировало первый препарат от коронавируса. Предполагается, что больницы смогут использовать его для лечения уже в скором времени, передаёт издание «Известия».

Речь идёт о препарате «Авифавир», созданном на базе японского препарата «Фавипиравир». Лекарство разработано РФПИ и группой компаний «ХимРар» исключительно из российского сырья. Оно включено в госреестр 29 мая этого года на срок до 1 января 2021 года.

Как сообщили газете «Известия», предположительно препарат поступит в российские больницы уже 11 июня 2020 года. Но свободно продаваться «Авифавир» не будет: лекарство по контрактам будут поставлять в медучреждения, а пациенты будут принимать его под надзором врачей.

«До настоящего момента в России не было профильных препаратов для лечения коронавируса. „Фавипиравир“ же был синтезирован именно для лечения инфекций, вызванных РНК-содержащими вирусами. Препарат блокирует размножение вирусов, которые и вызывают тяжелые клинические проявления болезни»,— цитирует издание директора медицинского института Мордовского государственного университета Ларису Балыкову.

По словам экспертов, эффективность российского препарата «Авифавир» против коронавируса составляет свыше 80%. А выданная препарату регистрация сделала Россию первой страной, где он стал доступен для массового применения.