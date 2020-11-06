С начала года 1 688 южноуральских семей воспользовались областным маткапиталом

Жители региона смогли потратить средства по новым направлениям.

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Владельцы сертификатов на материнский капитал в Челябинской области активно тратят средства по новым направлениям. Всего с начала года региональным маткапиталом воспользовались 1 688 семей. С 2020 года деньги можно потратить не только на образование и медицинские услуги, но и на ряд других услуг.

«Нацпроект „Демография“ помогает семьям обустроить и расширить жилье, провести газ, погасить ипотеку с помощью областного материнского капитала. Помимо того, органы соцзащиты выплачивают ежемесячные пособия на детей — на первенца, третьего и последующих детей», — прокомментировала ситуацию министр социальных отношений Челябинской области Ирина Буторина.

100 тысяч рублей областного материнского капитала южноуральцы могут потратить на приобретение дачи, ремонт или строительство жилья, проведение коммуникаций к уже имеющемуся жилищу.

«Нам очень помог областной материнский капитал. Раньше у нас было печное отопление, но это и дорого, и очень неудобно с большой семьей. Несмотря на то что нам бесплатно выделялось 5 кубов дров, выходило все равно накладно, ведь только за зиму мы тратили примерно 24 куба. В августе установили газовое оборудование, а в октябре все подключили, в зиму уходим в тепле и комфорте. Очень рады», — рассказала многодетная мама из Пластовского района Эмилия Джаран.

Чаще всего южноуральцы используют материнский капитал для того, чтобы погасить ипотеку, оплату медицинских услуг, а также на образование. Часть средств было направлено на допобразование детей, а также ремонт и улучшение жилищных условий.