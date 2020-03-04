Более четырех миллионов на невозвратных кредитах «заработали» южноуральцы

Перед судом предстанут 11 жителей региона.

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В Челябинской области перед судом предстанут сразу 11 местных жителей. Все они обвиняются в мошенничестве организованной группой.

По версии следствия, участники действовали с апреля по декабрь 2017 года. Они оформляли невозвратные потребительские кредиты на номинальных заемщиков, предоставляя банкам ложные сведения. Заемщикам они говорили, что те выступают лишь в роли поручителей.

«Пятеро обвиняемых, являясь продавцами мебельного магазина, сотрудниками торговой точки, а также кредитными агентами и сотрудниками нескольких банков, непосредственно оформляли невозвратные кредиты на номинальных заемщиков», — рассказали в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

Всего было совершено 113 эпизодов, ущерб семи крупным коммерческим банкам причинен на общую сумму около 4,2 млн рублей.

Уголовное дело рассмотрит Пластовский городской суд.