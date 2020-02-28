Почти 50% челябицев с кредитами отдают за них ползарпаты

Это показало исследование.

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Портал Зарплата.ру провел исследование в Челябинске. Эксперты опросили жителей города, у которых есть кредиты. Результаты показали, сколько тратится на погашение займов и готовы ли люди менять работу, пока они должны банку.

Итак, если верить анализу, почти половина челябинцев, а точнее 48 процентов, тратят на выплаты по кредитам большую часть своей зарплаты. 23 процента респондентов вкладывают в заём от трети до половины дохода. И примерно столько же горожан (22 процента) отдают меньше одной трети. Есть и 7 процентов «счастливчиков»: им достаточно расстаться с десятой долей заработной платы, чтобы рассчитаться с банком.

Те же 48 процентов признались, что сделав платёж в адрес кредитной организации, остаются почти без средств к существованию. 40 процентов участников опроса справляются с покупкой самого необходимого. А остальные продолжают жить на широкую ногу и не стараются экономить.

Авторы исследования подмечают, что челябинцы, у которых денег хватает на всё, чаще всего выплачивают единственный кредит. Те же, кто взял несколько, как раз едва сводят концы с концами.

И, наконец, последний штрих опроса: 45 процентов закредитованных жителей Челябинска не хотят менять работу, пока не рассчитаются с банком. Люди боятся, что не смогут платить. Поэтому признают, что привязаны к месту труда, даже если оно им не перестанет травиться.