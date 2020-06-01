После вспышки коронавируса в ЧВВАКУШе готовятся к возвращению курсантов из отпуска

Эпидемиологическую обстановку контролируют военные медики.

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В челябинском училище штурманов, где была зафиксирована вспышка коронавируса, готовятся принять курсантов. Учащиеся в ближайшее время вернутся из отпуска, чтобы готовиться к торжественным мероприятиям 24 июня, в которых они примут участие. В учебном заведении проводят все необходимые профилактические мероприятия.

«В филиале на постоянной основе проводятся профилактические мероприятия для исключения заноса и распространения инфекционных заболеваний, включающие в себя организацию входного контроля на КПП с проведением термометрии тела, ежедневную дезинфекцию и санитарную обработку всех помещений, объектов и территории», — сообщили в пресс-службе ЦВО.

Медчасть училища обеспечена тестами для выявления заболевших и препаратами, необходимыми для оказаниям им помощи. К 24 июня идет особая подготовка.

«Подразделения РХБ защиты будут проводить дезинфекцию предназначенных для перевозки личного состава транспортных средств, помещений для проживания, все участники тренировок будут находиться под пристальным наблюдением военных медиков. Каждый военнослужащий пройдет тестирование на наличие коронавирусной инфекции, и только при отсутствии заражения будет включен в состав участников парада», — говорится в сообщении.

Также в пресс-службе ведомства добавили, что всех военных обеспечат перчатками, масками и антисептиками, а контакты с коллегами, персоналом и местными жителями будут максимально исключены.

Напомним, ранее сообщалось, что в училище коронавирусной инфекцией заразилось 13 человек. У всех пациентов болезнь протекает бессимптомно, они изолированы. Основную часть курсантов досрочно отправили в отпуск.