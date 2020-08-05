Алексей Текслер поставил оценку «удовлетворительно» главе Нязепетровска

Глава региона проверил, как выполнили его прошлогодние поручения.

Послушать 00:00

Губернатор Алексей Текслер продолжает анонсированную ранее масштабную инспекцию по Челябинской области. Во вторник, 5 августа, глава региона посетил Нязепетровск.



В рамках визита в город Алексей Текслер осмотрел ряд социально важных объектов, в числе которых школа, больница и стадион Нязепетровска. Именно строящееся учреждение здравоохранения и спортивный объект вызвали больше всего вопросов у губернатора.

«Как обычно есть плюсы есть минусы. Что касается поручений, как обычно, там где у нас есть вопросы стройки, причём важных объектов, есть сбои. В первую очередь это больница. Я рассчитывал, что к этому моменту мы будем иметь проектно-сметную документацию, пока этого не произошло, серьёзно поговорили на эту тему. Физкультурно-оздоровительный комплекс тоже важный объект для территории, тоже есть сдвижки по проектно-сметной документации, но сам объект мне понравился, буду держать на контроле его продвижение. Я говорю не только про ФОК, но и про стадион, потому что мы видели, то по сути это огород, а не стадион»,— рассказал Алексей Текслер.

Отдельное внимание губернатор уделил дорогам. По словам главы региона, финансирование этого сектора было увеличено почти в три раза. Также развитие дорожной инфраструктуры станет толчком для другой сферы — туризма. Алексей Текслер считает, что эта отрасль может получить успех в Нязепетровске.

«Нязепетровск развивается, основная задача — привлечение инвестиций в район. Здесь серьёзные перспективы по развитию туризма, есть возможность сплавляться по рекам, здесь есть возможность делать рекреации, базы отдыха, перспектива серьёзная, нужна инфраструктура, этим и будем заниматься. Считаю, что это очень важное направление. Места красивейшие, есть все возможности для развития»,— заявил Алексей Текслер.

В конце своего визита губернатор поставил оценку главе Нязепетровска. Алексей Текслер отметил, что городу и району есть куда развиваться, при этом не стал критиковать местные власти.

«Удовлетворительно. Есть застарелые вопросы, разбирали по косточкам ошибки, которые на мой взгляд были. Но есть всегда возможность исправиться, если главе доверяют жители и есть знаковые проекты, возможность развития всего района и города. Задачи поставлены, будем дальше контролировать их исполнение»,— сказал губернатор.

Напомним, на этой неделе губернатор Челябинской области начал масштабную проверку по всем муниципалитетам региона. Первыми точками инспекции Алексея Текслер стали Каслинский район и Озёрск. В них руководитель области был во вторник, 4 августа.