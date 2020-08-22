«Будем возрождать Бакал»: ход выполнения поручений проверил Алексей Текслер в Саткинском районе

Несмотря на выходной день, губернатор Челябинской области продолжил большую инспекцию.

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Сегодня, 22 августа, губернатор Челябинской области Алексей Текслер продолжил свою большую инспекцию. Проверить, как выполняются поручения, глава региона отправился в Саткинский район. Вместе с губернатором в поездку отправился и корреспондент медиахолдинга ОТВ.

Первым делом губернатор познакомился с небезызвестным медведем Малышом, который живёт в клетке возле придорожного кафе. Раньше его содержали в ужасных условиях, но после того, как в дело вмешался Алексей Текслер, всё сразу же изменилось: теперь за медведем ежедневно ухаживают и чистят клетку.

«Малыш выглядит хорошо. Буду следить за его судьбой»,— пообещал губернатор.

Затем Алексей Текслер отправился узнать, как обстоят дела с мостом, который раньше соединял нижнюю и верхнюю часть Бакала. Сейчас мост разрушен, но его будут возрождать.

«Строители сделали проект нового моста, он почти полностью будет похож на старый, только шире. На нем появятся пешеходные зоны. Жители давно ждут переправу. Сейчас им приходится переходить через железнодорожные пути. А это опасно для жизни. К тому же, мост раньше был одним из украшений Бакала. Сейчас местные чиновники и проектанты готовят заявку в федеральный Минтранс, чтобы получить деньги на восстановление моста»,— рассказал с места событий корреспондент ОТВ.

Также Алексей Текслер поручил в прошлом году отремонтировать дорогу между Саткой и Бакалом. Работы ведутся, подрядчик пообещал губернатору закончить на месяц раньше положенного срока.

Кроме того, во время инспекции глава региона успел посетить школу № 12 в Бакале, оценить её подготовку к началу учебного года, а также осмотрел стадион школы № 14 в Сатке.

«Этот стадион — отличный пример сотрудничества города и градообразующего предприятия»,— отметил Алексей Текслер.

В завершение своей поездки губернатор Челябинской области запустил первую очередь производства магнезиальных огнеупорных продуктов премиальной линейки «Русский Магнезит».