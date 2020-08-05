Алексей Текслер прокатился на велосипеде по Озерску

С изменениями в городе глава региона ознакомился вместе с главой.

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер продолжает с рабочими визитами посещать территории региона. Вчера, 4 августа 2020 года, с проверкой глава региона прибыл в Озерский городской округ, чтобы проверить исполнение поручений, которые давал ранее.

Среди них был капитальный ремонт теплосетей на улице Гайдара, в поселке Метлино и на водопроводе в Новогорном. Кроме того, в поселке Метлино отремонтировали дорогу, на которую жаловались местные жители. До конца года должны завершиться работы по ремонту кровли в МБУ «Дворец творчества детей и молодежи».

Тем не менее, губернатор, во время общения с главой округа, подчеркнул, что жители все еще присылают множество замечаний, которые касаются благоустройства.

«У всех ЗАТО есть определенная история, определенная планка, сформированная еще в советские годы. В 90-е годы закрытые территории немного просели и теперь требуют определенного внимания, чтобы жизнь горожан улучшалась. Мы обязательно будем активно этим заниматься», — прокомментировал ситуацию Алексей Текслер.

Во время визита глава региона успел ознакомиться с ходом работ по восстановлению системы водоснабжения. Благодаря работам, которые планируют закончить к 2021 году, жители будут обеспечены водой даже в чрезвычайных ситуациях.

Кроме того, Алексей Текслер посетил строительство ледовой академии «Высота». Строительство объекта ведется с некоторым отставанием от графика.

«Свои финансовые обязательства область выполнит, но необходимо сокращать отставание, так как объект очень важен для жителей», — отметил глава региона.

Также губернатор осмотрел новый микрорайон Озерска, где двухэтажные бараки сменяют девятиэтажные здания. В первый достроенный дом уже въехали местные жители.

Глава региона совершил прогулку по городу на велосипеде, в которую с собой он взял и главу Евгения Щербакова.