С контрактника в Челябинске взыскали ущерб за поломку дрона

С военнослужащего потребовали больше 700 тысяч рублей

Челябинский гарнизонный военный суд рассмотрел гражданское дело по иску начальника госучреждения к военнослужащему по контракту о взыскании материального ущерба за поломку беспилотника.

Как сообщили в пресс-службе суда, инцидент произошел весной 2023 года.

«Военнослужащий в ходе выполнения задач по мониторингу, воздушной разведке и корректировке спасательных групп в лесном массиве в составе расчета беспилотной авиационной системы нарушил правила эксплуатации БВЛ, допустив по своей неосторожности падение и поломку беспилотника и, как следствие, причинение государству материального ущерба. В ходе разбирательств ущерб оценен в 713,6 тысячи рублей (стоимость восстановительных работ и материалов)», — говорится в материалах суда.

Военный суд исковые требования удовлетворил частично и взыскал с ответчика в счет возмещения причиненного материального ущерба 46,7 тысячи рублей, в остальной части требований отказал, поскольку военнослужащий подлежал ограниченной материальной ответственности.

Решение вступило в законную силу.