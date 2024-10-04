«С каждым из них я бы пошел в разведку»: южноуральский депутат рассказал о службе в зоне СВО

Дома его ждут жена и сын

Константин — пример современного, отважного мужчины. До начала проведения СВО он работал в районном Доме культуры Нязепетровска, а также входил в совет депутатов. Но как началась мобилизация, он понял, что нужен своей стране. Журналист ИА «Первое областное» встретилась с Константином. Он рассказал нам свою историю.

Желание пойти защищать Россию у него появилось еще в далеком 2014 году.

«Не смог себя пересилить. Непонимание было», — говорит Константин.

Он не профессиональный военный и никогда в этой роли себя не видел.

«Когда началась спецоперация, я подумал, что, скорее всего, буду обузой. Тогда я подумал, наверное, без меня справятся», — вспоминает он.

Но, находясь здесь, он всячески помогал бойцам, которые были «за ленточкой». Участвовал в сборах различной гуманитарной помощи и дальнейших ее отправках на СВО.





Все изменилось, когда началась мобилизация.

«Я понял, что я ничем не хуже остальных и если требуется поддержка нашей армии, нашей стране, то я один из тех, кто может это сделать», — рассказывает Константин.

И он пошел. Ради того, чтобы его взяли на фронт, он написал отказ от брони по работе.

Жена не сильно обрадовалась решению Константина, но, безусловно, его поддержала.

«Страх всегда есть. Но когда появилась уверенность в решении, то уже не так страшно было», — говорит он.

Своим друзьям и близким он до последнего не сообщал.

«Я решился. Назад дороги нет. Отступать нельзя», — рассказывает Константин.

Когда он оказался на СВО, то первое его впечатление было непонятным.

Непонятно было все: кто стреляет и откуда, что делать, как себя вести. Их группа попала туда уже с холодами, и он очень боялся заболеть.

«Не хотел быть для всех обузой», — делится он.

Но постепенно Константин привык ко всему. Главное, чему учишься, когда выполняешь боевые задачи, — это оценивать ситуацию.





На СВО он стрелок-зенитчик и выполняет одну из ключевых задач в этой войне — сбивает «птички». В день сбивают до семи дронов.

«Это наша задача — по ним работать. Кричат: «Воздух!» — все в укрытие, мы из него», — рассказывает он.

Константин никогда не представлял себя на войне, и поэтому после нашей победы на СВО он вернется к мирной жизни.

«Я люблю свою страну, тот уровень, как мы живем, еще будем жить лучше, люблю то, что у нас есть. И я готов это все защищать, чтобы моим детям не досталась страна хуже, чем она была при мне. Поэтому я пошел защищать свою Родину. Я никогда себя не видел в армии, а тут просто потребовалась помощь армии, я и пошел», — делится он.

Самым сложным для него было ездить на эвакуации раненых. В тот момент он понял, какую важную и ответственную работу выполняют медики на СВО.

«Даже не представляю, как они работают. Очень отважные люди», — говорит Константин.

За это время у них с сослуживцами сформировалось целое братство.

«Все друг друга понимают с полуслова. В плане и быта, и боевой обстановки. Слаженно действуем. Там 24 на 7 с ребятами, и с каждым из них я бы пошел в разведку», — делится Константин.





Боевой дух они поддерживают по-разному: заводят животных (кстати, известный кот Дизель был из их подразделения), шутят.

«Девяносто девять процентов общения — это шутки, этим и спасаемся. Еще я стараюсь всех мотивировать, подбадривать. Оптимист такой», — улыбаясь, рассказывает он.

По его словам, сейчас армия России — это боевое братство.

«Я могу на улице узнать по кепке с шевроном. Спрашиваю откуда, он мне говорит направление свое», — говорит он.

Дома его ждут жена и сын. Константин трогательно рассказал, что, когда ушел на СВО, сын стал ходить в камуфлированной футболке или кепке.

Каждая война делает армию сильнее.

«Сейчас армия России — самая сильная в мире. Все это понимают», — говорит Константин.

Всех их объединяет любовь к стране и понимание того, для чего все это нужно.

«Если не мы, то нас. Главное — любовь к Родине и ее защита», — говорит Константин.