С каждым инвестором Челябинской области будут работать персонально

Такой подход должен снять административные барьеры для бизнеса.

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Совещание по улучшению инвестиционного климата Челябинской области провёл губернатор Алексей Текслер. Там обсуждались цели и задачи по достижению опережающего роста инвестиций. Помимо этого, были рассмотрены проекты, которые планируется к реализации в Миасском городском округе.



Так, для оказания поддержки инвесторам и в рамках реализации мер по снятию административных барьеров для бизнеса, экономическому блоку областного правительства поставлена задача перейти на метод проектного управления и сократить дистанцию между инвесторами и главой региона. При реализации этих проектов необходимо избежать задвоения функций. Как отметили в пресс-службе правительства, в Челябинской области не будет разделения на большие и малые инвестиционные проекты.

«С каждым инвестором должна быть персональная работа. Если возникают проблемы — их необходимо решать, как принимая системные решения, так и в случае необходимости в режиме ручного сопровождения. Еще одна важная задача — устранение административных барьеров. Экономический блок правительства в целом, главы муниципалитетов и каждый, кто отвечает за инвестсопровождение проектов, несут персональную ответственность и должны быть полностью вовлечены. Содействие инвестору необходимо на каждом этапе — от инициирования до реализации проектов»,— объяснили в пресс-службе правительства Челябинской области.

Также в ходе заседания подробное внимание уделили инвестиционному потенциалу Миасского городского округа. Были затронуты вопросы снятия инфраструктурных ограничений, которые негативно влияют на развитие и рост инвестиций в муниципалитете.

«Миасс входит в число пяти ТОСЭР на территории Челябинской области. Год назад это решение было принято, оно было воспринято как новое окно возможностей для Миасса и жителей, ожидали инвестиций, реализации конкретных проектов. Коллеги, год прошел, срок достаточный для того чтобы наметить и начать реализовывать проекты»,— подчеркнул Алексей Текслер.

Отметим, до 2028 года на территории Миасского городского округа планируется к реализации порядка 10 инвестиционных проектов. Вложения в них составят 30 миллиардов рублей. Будет создано более 5 000 рабочих мест.