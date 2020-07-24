Алексей Текслер дал старт первому конкурсу губернаторских грантов для общественников

«Единое окно» позволит НКО тратить меньше времени на заполнение бумаг.

Послушать 00:00

В Челябинской области начинает функционировать «единое окно», с помощью которого инициативные жители региона и НКО смогут подать заявку на получение Губернаторского гранта. Подавая заявку через портал грантыгубернатора74.рф, активисты смогут тратить меньше времени на оформление документов. Каждый проект будет направляться на рассмотрение нескольким федеральным экспертам на рассмотрение.

«Даю старт конкурсу грантов губернатора Челябинской области для НКО, неравнодушных и активных жителей нашего региона. 12 направлений, более 100 миллионов рублей грантового фонда на реальные проекты, которые смогут изменить жизнь южноуральцев к лучшему. Проведем его в полном соответствии со стандартами открытости Фонда президентских грантов. Оператором нашего конкурса станет Фонд поддержки гражданских инициатив Южного Урала», — подчеркнул Алексей Текслер.

Первый вице-губернатор Ирина Гехт и вице-губернатор Анатолий Векшин назначены сопредседателями Координационного комитета по проведению конкурсов, а уполномоченный по правам ребенка в Челябинской области Евгения Майорова является председателем объединенного экспертного совета.

Принять участие в конкурсе и претендовать на грант могут НКО или инициативные группы, реализующие проекты в одном из данных направлений:

социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан;

охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни;

поддержка семьи, материнства, отцовства и детства;

поддержка молодежных проектов, реализация которых охватывает виды деятельности, предусмотренные статьей 311 Федерального закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»;

поддержка проектов в области науки, образования, просвещения; • поддержка проектов в области культуры и искусства; • сохранение исторической памяти;

защита прав и свобод человека и гражданина, в том числе защита прав заключенных;

охрана окружающей среды и защита животных;

укрепление межнационального и межрелигиозного согласия;

развитие общественной дипломатии и поддержка соотечественников;

развитие институтов гражданского общества.

Заявки на участие в первом конкурсе можно подать уже сегодня, 24 июля 2020 года, прием их продолжится до 23 августа 2020 года. Заявиться можно через портал грантыгубернатора74.рф. Сумма грантов на 2020 год составит более 100 миллионов рублей.