Что станет с переходами в Челябинске после уголовного скандала?

Из-за незаконной передачи «поздемки» в аренду возбуждено дело.

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В отношении ряда сотрудников администрации Челябинска и МАУ «Горсад им. А.С. Пушкина» возбуждено уголовное дело за незаконную сдачу в аренду ларьков в подземных переходах. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

«На основании постановления прокуратуры Челябинской области Следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 286 УК РФ по факту незаконной передачи юридическому лицу в аренду принадлежащих муниципалитету подземных переходов па Площади Революции в г. Челябинске», — рассказали в пресс-службе ведомства.

Ранее в ходе следственной проверки, выяснилось, что передача сотрудником администрации подземных переходов в центре города в аренду ООО «Лоция» в апреле 2018 года была незаконной. Таким образом, с июня 2018 года по июль 2019 года МАУ «Горсад им. А.С. Пушкина», за которым и закреплены переходы, недополучил 7,4 млн. рублей.

Кроме того, по словам заместителя мэра Челябинска по социальному развитию Сергея Авдеева, с сентября этого года переходы перестанут быть собственностью МАУ.

«Все переходы с сентября перейдут в комитет по управлению имущества, который и будет решать судьбу арендаторов, а также вопрос о том, кто будет управлять переходами в дальнейшем. «Горсад» не будет иметь к этому отношения», — рассказал Сергей Авдеев.

На данный момент личности работников администрации города и МАУ «Горсад им. А.С. Пушкина», причастных к этому, не установлены. Ход расследования контролирует прокуратура.