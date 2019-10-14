Не все серые заборы можно убрать в Челябинске

Часть ограждений останутся, остальные после ревизии уберут.

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Наталья Котова поручила провести глобальную ревизию барьерных ограждений вдоль дорог в Челябинске. Поручение врип главы адресовала начальнику управления дорожного хозяйства в ходе аппаратного совещания сегодня, октября.

Вопрос серых заборов, которые ограждают тротуары от проезжей части во многих районах Челябинска, поднимался уже не раз. Недавно они исчезли с пешеходной зоны на проспекте Ленина, где предварительно доказали их бесполезность. Тем не менее, не везде можно отказаться от их присутствия.

«Есть определенные ГОСТы, по которым в районе перекрестка на определенном расстоянии должны быть барьерные ограждения, нравится нам это или нет. После того, как мы завершаем работы по благоустройству: по программе „Комфортная городская среда“, потом по программе „Реальные дела“, вы знаете, что много работало программ в летний период,— мы перейдем к инвентаризации этих барьерных ограждений. Там, где они будут лишними, мы посмотрим, можно ли их демонтировать и нужно ли их демонтировать», — отметила врип главы Наталья Котова.

Также демонтируют и утилизируют старые, изношенные ограждения, которые непригодны для дальнейшей эксплуатации. На ревизию районам дана неделя. После того, как проведут инвентаризацию, результаты будут согласованы с ГИБДД.

«Нужно же еще согласовать с УМВД в лице ГИБДД, чтобы не получилось так, что мы все убрали и после этого начали страдать от штрафов ГИБДД, потому что у нас их нет, этих ограждений. Поэтому мы сначала согласуем, полностью подпишем протоколы. Где должны по ГОСТам находиться ограждения, там они будут находиться», — пояснила врип главы.

Кроме того, после инвентаризации проверят и муниципальные контракты, в которых значатся работы, связанные с благоустройством этих ограждений. Часть из них после ревизии может быть отправлена на пересмотр.