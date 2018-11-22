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/ Бориса Дубровского поздравили с днем рождения из Новой Зеландии

Бориса Дубровского поздравили с днем рождения из Новой Зеландии

Видео с пожеланиями прислал Федор Конюхов.
сегодня в 10:45
  |  Общество

Губернатор Борис Дубровский встречает день рождения, и письма с поздравлениями летят со всех уголков Земли. Первым к теперь уже 60-летнему главе региона обратился знаменитый путешественник Федор Конюхов. Он сейчас находится в Новой Зеландии и готовится к старту кругосветного путешествия. Федор Конюхов в видеопоздравлении сообщил, что в штабе очень не хватает Бориса Дубровского.

Дорогой Борис Александрович! Я очень рад вас поздравить с днем рождения из Новой Зеландии. Лодка весельная стоит на старте, мы ждем погоды. Вас здесь не хватает, вы бы благословили меня на мое плавание. Надеюсь, когда вернусь, мы вместе с вами совершим экспедицию по Челябинской области, по Уралу. Я желаю вам в день рождения взойти на свой духовный Эверест. У вас сложная работа. Вы добрый человек, мудрый, вам это по плечу. Это и есть ваш Эверест — 8848 метров над уровнем моря. С днем рождения! — сказал Федор Конюхов.

Напомним, 22 ноября Борису Дубровскому исполнилось 60 лет. Областью он руководит уже 4 года.

Борис Дубровский в январе 2014 года был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Челябинской области, а через 9 месяцев был официально избран на должность. До этого времени он трудился на ММК, начиная с ученика контролера I разряда и слесаря. В последние годы он занимал должность генерального директора и председателя правления комбината.

Еще до становления главой региона Борис Дубровский получил несколько знаков отличия. В 2003 году ему вручили медаль ордена «За заслуги перед отечеством» II степени, затем в 2012 году — Орден почета, а в 2013 году — знак отличия «За заслуги перед Челябинской областью».

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