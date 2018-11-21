/ Борис Дубровский выделил 20 миллионов рублей на ремонт больницы в Металлургическом районе

Филиал медучреждения будет открыт уже в сентябре 2019 года.

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский выделил 20 миллионов на окончание ремонта в филиале городской больницы № 6. После его открытия больница сможет обслуживать жителей микрорайона Першино, улиц Пети Калмыкова, 50-летия ВЛКСМ и Комаровского.

Ремонт филиала начинали по просьбе жителей еще в 2015 году, когда здание передали горбольнице № 6. За 2016−2017 год на реконструкцию было выделено 11 миллионов рублей, но этого было недостаточно и ремонт приостановили.

Ввод в эксплуатацию поликлиники необходим: с открытием еще одного филиала горбольницы № 6 мы сделаем доступнее медицинскую помощь для большой части жителей Металлургического района — одного из самых протяженных районов Челябинска. 20 миллионов рублей из областного бюджета — это недостающая сумма расходов. Еще 8, 5 миллионов рублей будет вложено из внебюджетных средств шестой горбольницы. Деньги из областного бюджета пойдут не только на завершение ремонта, но и на покупку медицинского оборудования, мебели и оргтехники. Они направляются при условии, что все работы будут закончены и 1 сентября 2019 года объект будет введен в эксплуатацию. — прокомментировал губернатор Борис Дубровский.

Также, Борис Дубровский поручил врио главы Челябинска Владимиру Елистратову предоставить до конца недели проект по благоустройству территории филиала.