/ Классный руководитель Бориса Дубровского поздравила губернатора в стихотворении

Учитель до сих пор помнит главу региона за школьной партой.

60-летие губернатора Бориса Дубровского — праздник не только для него и семьи, но и для классного руководителя. Нина Ионова, выпустившая класс, в котором учился Борис Дубровский, 22 ноября с теплотой вспоминает губернатора, который был тогда еще школьником. По слова Нины Ионовой, маленький Борис Дубровский уже в школьные годы демонстрировал лидерские качества, и было понятно, что он добьется многого.

Классный руководитель даже написала стихотворение к юбилею губернатора.

Дорогой Боря! Я тебя поздравляю с юбилеем, 60-летием, желаю счастья, радости, здоровья, душевной теплоты. Помни, я горжусь тобой. Я помню, ты привык еще со школьной скамьи побеждать трудности, воплощать поставленные перед собой цели. И сейчас ты делаешь это. И я хочу зачитать небольшое стихотворение: И сейчас вы трудитесь так, словно песню поете, и вам позавидовать можно вполне. О, если б к работе все так относились, и так же, как вы, могли делу служить, иные тогда перспективы открылись, совсем замечательно стало бы жить. Гореть, не сгорая, в работе желаю, почаще плоды от успехов вкушать, я с праздником вашим 60-летием от души поздравляю, и поражений желаю не знать. Счастья, радости, здоровья, душевной теплоты. — сказала Нина Ионова.

Напомним, Борис Дубровский празднует 60-летие. Он находится в Москве в командировке, но уже может посмотреть видеооткрытки от Федора Конюхова, хоккеистов «Трактора» и президента Федерации хоккея России. Кроме того, в день 60-летия Борис Дубровский узнал, что президент России распорядился наградить его Орденом Дружбы.