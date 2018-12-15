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Песнями и танцами отметила юбилей главная детская клиника области

С 80-летием специалистов ЧОДКБ поздравил губернатор Борис Дубровский.
сегодня в 14:30
  |  Общество

Самое крупное медицинское учреждение для детей — Челябинская областная детская клиническая больница (ЧОДКБ) — накануне отпраздновала свое 80-летие. В честь юбилея для сотрудников медучреждения была организована концертная программа. Поздравить больницу приехали артисты хор им. В. Михальченко, ансамбль танца «Урал», вместе с детским коллективом, мужской ансамбль института музыки им. П. И. Чайковского и многие другие.

Кроме того, поздравить и лично отметить лучших работников больницы грамотами приехал Борис Дубровский. Из рук главы региона их получили: Надежда Налетова, заместитель главного врача по лечебной работе; Марина Голикова, старшая медицинская сестра консультативной поликлиники детского консультативно-диагностического центра, Надежда Захарова, медицинская сестра детского кардиологического отделения. За многолетний, добросовестный труд и высокий профессионализм благодарность губернатора также получила Татьяна Лещева, заведующая эндоскопическим отделением, врач-эндоскопист детского консультативно-диагностического центра.

Уважаемые друзья! Поздравляю вас с большим юбилеем и сразу хочу сказать вам большое спасибо от имени всех южноуральцев за детей, которых вы вернули к нормальной здоровой жизни. Мы гордимся, что наша областная детская больница достигла высоких мировых стандартов. Работа ведется на современном оборудовании. Но главное чудо исцеления по-прежнему творят ваши руки и душа, когда профессионализм помножен на призвание. Искренне желаю вашим маленьким пациентам здоровья, их родителям — уверенности за детей, а вам — успешной работы и благополучия! — пожелал ЧОДКБ глава региона.

Современное оборудование — не преувеличение. В прошлом году по решению губернатора из областного бюджета на ремонт старейшего корпуса больницы были направлены средства. Теперь там расположены лечебное и офтальмологическое отделение, для которого было закуплено уникальное диагностическое и операционное оборудование.

После вручения благодарности одна из сотрудниц ЧОДКБ Марина Голикова рассказала, что посвятила всю свою жизнь работе в этой больнице.

В этой больнице прошла моя молодость, моя жизнь. Я работаю здесь уже 40 лет. Я пришла тогда, когда только открывалось здание педиатрического отделения, тогда еще не было хирургического корпуса. Но в 2008 году его открыли, больница расширилась, она постоянно развивается. У нас самое новое современное оборудование, мы осваиваем его. Работать с детьми очень сложно, ты переживаешь за них, оказываешь родителям психологическую поддержку. — рассказала обладательница грамоты почетного работника.

Отметим, ЧОДКБ — это самая крупная детская больница в регионе. Одновременно в ней могут проходить стационарное лечение 600 юных южноуральцев. Практически весь персонал больницы (85%) имеет первую и высшую квалификационные категории.

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