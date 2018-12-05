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Чтобы получить дерево, нужно хорошо знать город и любить загадки.
/ 3 представителя Челябинской области включены в заявку хоккейной сборной России на Кубок Первого Канала

3 представителя Челябинской области включены в заявку хоккейной сборной России на Кубок Первого Канала

Турнир пройдет в середине декабря.
сегодня в 18:33
  |  Хоккей

Тренерский штаб сборной России по хоккею огласил состав национальной команды на Кубок Первого Канала. В заявку коллектива попали сразу 3 представителя челябинской области.

Челябинцы Никита Нестеров из ЦСКА и Николай Прохоркин из СКА, а также защитник «Магнитки» Виктор Антипин будут защищать честь страны на втором этапе Еврохоккейтура.

Особенностью турнира в этом году станет проведение матча между сборными России и Финляндии 16 декабря на футбольном стадионе в Санкт-Петербурге. — рассказали в пресс-службе Федерации Хоккея России.

Расписание матчей Кубка Первого канала: в четверг, 13 декабря, в 18:45 по московскому времени сборная России сыграет с командой Швеции. В субботу, 15 декабря, в 15:45 россияне встретятся с чехами, а днем позже подопечные Ильи Воробьева проведут встречу с командой Финляндии.

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