/ Шайба Евгения Дадонова не спасла «Флориду» от поражения

Нападающий отличился 10-й раз в сезоне, однако «Анахайм» оказался сильнее.

Нападающий команды НХЛ «Флорида Пантерз» забросил шайбу в матче регулярного чемпионата против команды «Анахайм Дакс». Этот гол стал для Дадонова 10-м в нынешнем сезоне.

Форвард забросил шайбу в большинстве, при счете 1:1. Игрок подставил клюшку под бросок Джонатана Юбердо, после чего шайба оказалась в воротах Джона Гибсона. Благодаря этому голу, россиянин прервал серию из 4 безрезультативны игр.

Впрочем, гол челябинского игрока не помог южной команде одержать победу, поскольку после этого игроки «Анахайма» забили две шайбы подряд.

Всего на счету нападающего 23 очка в 23 играх текущего регулярного чемпионата.