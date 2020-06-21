С дождей и сильного ветра начнётся новая неделя в Челябинской области

Подробный прогноз на понедельник сообщили синоптики.

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С дождей и сильного ветра начнётся новая неделя в Челябинской области. Подробнее о погоде на понедельник сообщили синоптики Челябинского гидрометеоцентра.

В Челябинской области в ночь на 22 июня ожидается переменная облачность, местами небольшой дождь. Температура воздуха опустится до +5, +10 градусов, в горах до нуля градусов. Днём также ожидаются небольшие дожди. Столбики термометров поднимутся до +15, +20 градусов, на юге потеплеет до +25 градусов. Ветер северный, северо-западный от 5 до 10 метров в секунду, днём порывы до 18 метров в секунду.

В Челябинске в ночь на понедельник обещают переменную облачность, преимущественно без осадков. Температура воздуха составит от +6 до +8 градусов. Днём прогреется до +18, +20 градусов. Ветер северо-западный, северный от 5 до 10 метров в секунду, днём возможны порывы до 12 метров в секунду.

Редакция сайта «Первый областной» напоминает жителям Челябинской области о действующем масочном режиме. Выходя из дома, не забывайте брать с собой защитную маску и обязательно надевайте её в общественных местах во избежание распространения коронавирусной инфекции.