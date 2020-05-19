До конца недели в Челябинске будет дождливо

Возможны заметные понижения температуры воздуха.

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Сегодня, 19 мая, утро в Челябинске началось с небольшого дождя, который по прогнозам синоптиков может идти весь день. И пришло небольшое похолодание, ведь температура воздуха прогнозируется на уровне плюс 10-14 градусов. Ветер в городе северо-западный, 3-8 метров в секунду. В области же также идут дожди. Температура воздуха будет доходить максимум до отметки в плюс 15 градусов. В горах будет заметное понижение. Ветер также северо-западный, но возможны порывы до 13 метров в секунду.

В ночь на среду, 20 мая, ожидаются небольшие дожди, а температура воздуха будет держаться на отметке плюс 6-9 градусов. Днем она может подняться до плюс 16 градусов, но также будут осадки. Но в области возможно небольшое потепление — до плюс 18 градусов. Ветер в этот день будет юго-восточным, 5-10 метров в секунду.

Примерно такой же погода будет и в четверг, 21 мая. Кратковременные дожди ночью и днем. Воздух прогреется до плюс 14-17 градусов. Ветер также юго-восточный, 5-10 метров в секунду.

А вот в пятницу, 22 мая, синоптики уже прогнозируют потепление. Если ночью вновь ожидается дождь, то днем будет малооблачно, воздух прогреется до плюс 19 градусов.