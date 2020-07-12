С Днём российской почты поздравил Алексей Текслер

Долгое время в этой сфере работал дедушка губернатора.

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Сегодня, 12 июля, отмечается День российской почты. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравил всех южноуральцев, работающих в этой сфере.

«Хочу поздравить весь коллектив Управления Федеральной почтовой связи Челябинской области. В этом году у нас к тому же большой юбилей: ровно 270 лет назад началась история южноуральской почты с запуском нового почтового тракта»,— сказал губернатор.

Также он выразил почтовикам благодарность за то, что даже в условиях пандемии их работа не прерывалась ни на секунду и ежедневно обрабатывалось множество писем и посылок.

Как отмечают в пресс-службе правительства Челябинской области, в регионе на сегодняшний день работают 716 почтовых отделений, где трудятся 6900 южноуральцев, 2690 из которых — почтальоны.

«Ежегодно южноуральские почтовики обрабатывают и доставляют 65 миллионов писем, 9,5 миллионов посылок, 6 миллионов экземпляров периодических печатных изданий»,— добавляют в правительстве.

Напомним, этот праздник утверждён в 1994 году Указом президента Российской Федерации и обычно отмечается во второе воскресенье июля.