Путин наградил южноуральских медиков орденами и медалями за вклад в борьбу с коронавирусом

Высокие государственные награды получили более 30 медицинских работников Челябинской области.

Послушать 00:00

Сегодня, 21 июня, в День медицинского работника, президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о награждении государственными наградами медиков, которые внесли большой вклад в борьбу с коронавирусом и проявили самоотверженность при исполнении своего профессионального долга. В список попали и медицинские работники Челябинской области.

Согласно документу, ордена Пирогова удостоились: Наталья Ревель-Муроз, главный внештатный специалист пульмонолог Министерства здравоохранения Челябинской области, кандидат медицинских наук, заведующая пульмонологическим отделением, врач-пульмонолог, ГБУЗ «Челябинская областная клиническая больница»; Екатерина Стенько, заведующая инфекционным отделением № 1, врач-инфекционист МАУЗ «Городская клиническая больница № 8»; Алексей Астахов, доктор медицинских наук, доцент, заведующий кафедрой анестезиологии и реаниматологии ГБОУ ВПО «Южно-Уральский государственный медицинский университет Министерства здравоохранения Российской Федерации»; Ольга Сагалова, главный внештатный инфекционист Министерства здравоохранения Челябинской области, доктор медицинских наук, заведующая инфекционным отделением Клиники ГБОУ ВПО ЮУГМУ Минздрава РФ; Елена Кутрова, врач-эпидемиолог ГБУЗ «Областная клиническая больница № 3».

Кроме того, орденом Пирогова награждены сотрудники Федеральной службы по надзору в сфере прав потребителей и благополучия человека по Челябинской области:

Ольга Алферова Ольга, врач;

Галина Ануфриева, врач;

Александр Бекетов, старший инженер;

Наталья Борисенкова, врач;

Анжелика Васковская, врач;

Иван Гелетюк, главный врач;

Елена Климина, заведующая отделом;

Татьяна Колотова, заведующая отделом;

Светлана Лебедева, врач;

Ян Лебедев Ян, врач;

Татьяна Москвина, заведующая лабораторией;

Ирина Мухомедьярова, врач;

Светлана Осинцева, заведующая лабораторией;

Наталья Санникова, заведующая отделом;

Наталья Софьина, врач;

Ирина Суслова, врач;

Ирина Федотовская, врач;

Галина Чиркова, заведующая лабораторией.

Медалью Луки Крымского награждены Татьяна Миронова, старшая медицинская сестра МАУЗ «Городская клиническая больница № 8», а также сотрудники регионального Роспотребнадзора:

Галина Азимова, фельдшер-лаборант;

Елена Герус, помощник врача;

Светлана Добрынина, техник;

Елена Дунай, помощник врача;

Елена Жидкова, фельдшер-лаборант;

Римма Жукова, помощник врача;

Ирина Зинатуллина, помощник врача;

Ольга Кашканова, фельдшер-лаборант;

Елена Лемегова, помощник врача;

Анна Новоженина, фельдшер-лаборант;

Татьяна Носкова, помощник врача;

Людмила Спирина, помощник врача;

Елена Чигинцева, помощник врача.

«Наши медицинские работники в этом году отмечают свой профессиональный праздник в непростых условиях. Они профессионально и самоотверженно борются за жизни пациентов в условиях распространения коронавирусной инфекции. Государственные награды — достойная оценка их нелегкого труда»,— отметил губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

Посмотреть поздравление главы региона с Днём медицинского работника можно здесь.