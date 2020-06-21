Сегодня, 21 июня, в День медицинского работника, президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о награждении государственными наградами медиков, которые внесли большой вклад в борьбу с коронавирусом и проявили самоотверженность при исполнении своего профессионального долга. В список попали и медицинские работники Челябинской области.
Согласно документу, ордена Пирогова удостоились: Наталья Ревель-Муроз, главный внештатный специалист пульмонолог Министерства здравоохранения Челябинской области, кандидат медицинских наук, заведующая пульмонологическим отделением, врач-пульмонолог, ГБУЗ «Челябинская областная клиническая больница»; Екатерина Стенько, заведующая инфекционным отделением № 1, врач-инфекционист МАУЗ «Городская клиническая больница № 8»; Алексей Астахов, доктор медицинских наук, доцент, заведующий кафедрой анестезиологии и реаниматологии ГБОУ ВПО «Южно-Уральский государственный медицинский университет Министерства здравоохранения Российской Федерации»; Ольга Сагалова, главный внештатный инфекционист Министерства здравоохранения Челябинской области, доктор медицинских наук, заведующая инфекционным отделением Клиники ГБОУ ВПО ЮУГМУ Минздрава РФ; Елена Кутрова, врач-эпидемиолог ГБУЗ «Областная клиническая больница № 3».
Кроме того, орденом Пирогова награждены сотрудники Федеральной службы по надзору в сфере прав потребителей и благополучия человека по Челябинской области:
- Ольга Алферова Ольга, врач;
- Галина Ануфриева, врач;
- Александр Бекетов, старший инженер;
- Наталья Борисенкова, врач;
- Анжелика Васковская, врач;
- Иван Гелетюк, главный врач;
- Елена Климина, заведующая отделом;
- Татьяна Колотова, заведующая отделом;
- Светлана Лебедева, врач;
- Ян Лебедев Ян, врач;
- Татьяна Москвина, заведующая лабораторией;
- Ирина Мухомедьярова, врач;
- Светлана Осинцева, заведующая лабораторией;
- Наталья Санникова, заведующая отделом;
- Наталья Софьина, врач;
- Ирина Суслова, врач;
- Ирина Федотовская, врач;
- Галина Чиркова, заведующая лабораторией.
Медалью Луки Крымского награждены Татьяна Миронова, старшая медицинская сестра МАУЗ «Городская клиническая больница № 8», а также сотрудники регионального Роспотребнадзора:
- Галина Азимова, фельдшер-лаборант;
- Елена Герус, помощник врача;
- Светлана Добрынина, техник;
- Елена Дунай, помощник врача;
- Елена Жидкова, фельдшер-лаборант;
- Римма Жукова, помощник врача;
- Ирина Зинатуллина, помощник врача;
- Ольга Кашканова, фельдшер-лаборант;
- Елена Лемегова, помощник врача;
- Анна Новоженина, фельдшер-лаборант;
- Татьяна Носкова, помощник врача;
- Людмила Спирина, помощник врача;
- Елена Чигинцева, помощник врача.
«Наши медицинские работники в этом году отмечают свой профессиональный праздник в непростых условиях. Они профессионально и самоотверженно борются за жизни пациентов в условиях распространения коронавирусной инфекции. Государственные награды — достойная оценка их нелегкого труда»,— отметил губернатор Челябинской области Алексей Текслер.
Посмотреть поздравление главы региона с Днём медицинского работника можно здесь.