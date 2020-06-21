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Сегодня, 21 июня, в День медицинского работника, президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о награждении государственными наградами медиков, которые внесли большой вклад в борьбу с коронавирусом и проявили самоотверженность при исполнении своего профессионального долга. В список попали и медицинские работники Челябинской области.

Согласно документу, ордена Пирогова удостоились: Наталья Ревель-Муроз, главный внештатный специалист пульмонолог Министерства здравоохранения Челябинской области, кандидат медицинских наук, заведующая пульмонологическим отделением, врач-пульмонолог, ГБУЗ «Челябинская областная клиническая больница»; Екатерина Стенько, заведующая инфекционным отделением № 1, врач-инфекционист МАУЗ «Городская клиническая больница № 8»; Алексей Астахов, доктор медицинских наук, доцент, заведующий кафедрой анестезиологии и реаниматологии ГБОУ ВПО «Южно-Уральский государственный медицинский университет Министерства здравоохранения Российской Федерации»; Ольга Сагалова, главный внештатный инфекционист Министерства здравоохранения Челябинской области, доктор медицинских наук, заведующая инфекционным отделением Клиники ГБОУ ВПО ЮУГМУ Минздрава РФ; Елена Кутрова, врач-эпидемиолог ГБУЗ «Областная клиническая больница № 3».

Кроме того, орденом Пирогова награждены сотрудники Федеральной службы по надзору в сфере прав потребителей и благополучия человека по Челябинской области:

  • Ольга Алферова Ольга, врач;
  • Галина Ануфриева, врач;
  • Александр Бекетов, старший инженер;
  • Наталья Борисенкова, врач;
  • Анжелика Васковская, врач;
  • Иван Гелетюк, главный врач;
  • Елена Климина, заведующая отделом;
  • Татьяна Колотова, заведующая отделом;
  • Светлана Лебедева, врач;
  • Ян Лебедев Ян, врач;
  • Татьяна Москвина, заведующая лабораторией;
  • Ирина Мухомедьярова, врач;
  • Светлана Осинцева, заведующая лабораторией;
  • Наталья Санникова, заведующая отделом;
  • Наталья Софьина, врач;
  • Ирина Суслова, врач;
  • Ирина Федотовская, врач;
  • Галина Чиркова, заведующая лабораторией.

Медалью Луки Крымского награждены Татьяна Миронова, старшая медицинская сестра МАУЗ «Городская клиническая больница № 8», а также сотрудники регионального Роспотребнадзора:

  • Галина Азимова, фельдшер-лаборант;
  • Елена Герус, помощник врача;
  • Светлана Добрынина, техник;
  • Елена Дунай, помощник врача;
  • Елена Жидкова, фельдшер-лаборант;
  • Римма Жукова, помощник врача;
  • Ирина Зинатуллина, помощник врача;
  • Ольга Кашканова, фельдшер-лаборант;
  • Елена Лемегова, помощник врача;
  • Анна Новоженина, фельдшер-лаборант;
  • Татьяна Носкова, помощник врача;
  • Людмила Спирина, помощник врача;
  • Елена Чигинцева, помощник врача.

«Наши медицинские работники в этом году отмечают свой профессиональный праздник в непростых условиях. Они профессионально и самоотверженно борются за жизни пациентов в условиях распространения коронавирусной инфекции. Государственные награды — достойная оценка их нелегкого труда»,— отметил губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

Посмотреть поздравление главы региона с Днём медицинского работника можно здесь.