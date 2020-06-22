Алексей Текслер пообщался с детьми погибших защитников отечества

Встреча в формате ВКС состоялась в День памяти и скорби.

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер в формате ВКС пообщался с детьми погибших защитников отечества. Общение главы региона с южноуральцами состоялось в День памяти и скорби.



Региональная общественная организация «Память сердца. Дети погибших защитников Отечества», которая в этом году празднует 20 лет с момента основания сумела внести вклад в сохранение исторической памяти. Кроме того, именно их активная позиция способствовала появлению в Челябинской области в 2016 году закона, определяющего статус и меры социальной поддержки детей погибших участников войны. Сегодня его имеют более 28 тысяч жителей региона.

Также по обращениям организации пересмотрен порядок ежемесячной выплаты в размере 500 рублей. С октября 2019 года она выплачивается всем, имеющим соответствующий статус, независимо от наличия других льгот. С учетом пожеланий рассматривается вопрос по возмещению расходов на проезд к месту захоронения родителей.

«Я поддержал предложение убрать ограничения и возмещать расходы на все виды транспорта: автомобильный, железнодорожный, воздушный и водный. В ближайшее время Законодательное Собрание области рассмотрит этот закон», — подчеркнул Алексей Текслер.

Усилиями «Памяти сердца» для детей погибших защитников Отечества появилась возможность пройти медицинское обследование в областном госпитале ветеранов войн. Соцслужбы и сама организация организовали транспорт, и в результате тысячи людей уже прошли обследование на базе госпиталя.

«Всегда ориентирую органы власти на индивидуальную работу с нашими ветеранами, максимальную поддержку на местах. В прошлом году совместно с общественными организациями и органами социальной защиты организовали обследование условий жизни ветеранов Великой Отечественной войны и детей погибших защитников Отечества»,— отметил губернатор.

В итоге более 11 тысяч человек получили различные виды помощи, многих поставили на учет для постоянного социального обслуживания. Губернатор отметил, что в период распространения опасной инфекции, нужно особенно беречь людей старшего возраста, поэтому для помощи в быту активно привлекаются не только соцработники, но и волонтеры.